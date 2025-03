.com - Clementino torna con il nuovo singolo Sorridi e vuoi fumare

con ilche anticipa i due concerti evento di Milano e NapoliDopo aver annunciato due speciali eventi live a Milano e Napoli per questo inverno,è pronto are sulla scena con una traccia che promette di conquistare i suoi fan e non solo:(Epic Records Italy/Sony Music Italy), ilfuori oggi ovunque. Un brano che cattura perfettamente l’essenza di: sincero e diretto. Con immagini vivide, esplora il contrasto tra sogni e difficoltà, tra la strada e la ricerca di un equilibrio interiore.è uno di quei brani in cui l’artista si apre completamente, con la sua consueta autenticità e purezza. Con immagini chiare e malinconiche, riesce a trasformare un’espressione di frustrazione in qualcosa di positivo, quasi liberatorio, confermando ancora una volta la sua capacità di parlare col cuore e arrivare dritto al pubblico, senza mai perdere incisività.