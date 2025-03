Davidemaggio.it - Classifica FIMI, Olly domina ancora nei singoli e si riprende il primato degli album

Continua il dominio incontrastato dinella. Nelle chart relative alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 15 a giovedì 27 marzo 2025, il cantante ligure conferma ilneicon Balorda nostalgia e riconquista quellocon Tutta vita. Un trend positivo per il vincitore in carica del Festival di Sanremo. Ecco tutti gli aggiornamenti.– INei, rispetto alla scorsa settimana, sono rimaste invariate le prime tre posizioni: dopo Balorda nostalgia di, al vertice per la settima settimana consecutiva, si riconfermano Giorgia con La cura per me e Achille Lauro con Incoscienti giovani. Salgono alla #4 e alla #5 Cuoricini (+1) dei ComaCose, tra gli ospiti domani della seconda puntata di Ne Vedremo delle Belle, e Volevo essere un duro di Lucio Corsi (+1).