Screenworld.it - Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco che non sapevamo di volere

Leggi su Screenworld.it

Quando è stata l’ultima volta che siete rimasti fulminati, per non dire proprio innamorati, al primo sguardo di un titolo,, libro o film in uscita? Con l’età che avanza, spesso e volentieri viviamo di incertezze e dubbi, ma sin dal primo sguardo dato a33, mille ingranaggi fermi da troppo tempo hanno cominciato a muoversi all’impazzata.Un GDR con fortissime derivazioni da jRPG, realizzato da un neonato team francese, infatti i ragazzi di Sandfall Interactive sono ex sviluppatori francesi andati via da Ubisoft per trovare la libertà di creare e narrare una storia inedita e intrigante a cui avviluppare una struttura diche possiamo definire al pari di una scommessa. Ci abbiamo giocato per diverse ore grazie a una demo dedicata alla stampa e dobbiamo dirlo, ci siamo innamorato follemente di questo, tanto da volerlo subito.