Civitanovese a Chieti Nocera | Gara difficile ma ci metto la tripla

"Ho visto ilal Riviera delle Palme, tecnicamente era anche alla pari della Samb. Se non sta raccogliendo quanto desiderava è perché ha altri problemi di cui ladovrà essere brava ad approfittare". Francescogetta lo sguardo sulla sfida di domenica tra neroverdi e rossoblù, in programma alle 15 allo stadio Angelini. L’ex tecnico dei rossoblù parla a ragion veduta, cioè dopo aver assistito al big match di domenica scorsa tra la stessa formazione teatina e la capolista Sambenedettese che si è giocato davanti a 10.000 persone. "A dire la verità, la formazione neroverde – spiega– mi è sembrata attrezzata per vincere il campionato. Ha giocatori forti in ogni reparto, purtroppo per lei ha trovato contro una squadra molto motivata per via della spinta del pubblico e di un’ottima forma fisica.