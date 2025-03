Secoloditalia.it - Cittadinanza, si cambia. Tajani: stop abusi e automatismi, si rafforza il legame affettivo con l’Italia

Via libera del governo alla riforma sulla. Il Consiglio dei ministri ha acceso il semaforo verde alle nuove norme adottando un decreto e due disegni di legge che ridisegnano il percorso e le regole per diventare cittadini italiani. Una stretta che mette fine aglie al business delle cittadinanze false. La nuova norma pone un limite generazionale alle richieste: d’ora in poi potrà ottenerla solo chi ha nonni italiani, escludendo i bisnonni. Parola d’ordine:re iled effettivo con: è una riforma seria cheilcon“È una riforma di grande importanza perché punta a rinforzare iltra chi vuole essere cittadino italiano e. Essere cittadino italiano è una cosa seria”. Così il ministro degli Esteri Antonio, illustrando in conferenza stampa i contenuti del pacchetto.