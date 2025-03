Cityrumors.it - Cittadinanza, il Governo cambia si diventa italiani con discendenza fino ai nonni. Stravolto pure lo sport?

Durante il Consiglio dei Ministri è stata approvata la nuova legge sullo Ius Sanguinis e le pratiche da presentare saranno diverse e più stringentiitaliana, situtto. A livello pratico e legislativo. E’ successo durante l’ultimo Consiglio dei Ministri che ha approvato e adottato il ‘pacchetto’ con le misure legislative proposte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’obiettivo della riforma, come dice una della Farnesina, è “valorizzare il legame effettivo tra l’Italia e il cittadino all’estero“., ilsiconailo? (Ansa Foto) Cityrumors.itA spiegare per bene cosa sta succedendo e su cosa hanno lavorato e migliorato, secondo il, le pratiche per laitaliana, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che con tono perentorio e altrettanto chiaro spiega che sullaitaliana e per richiederla “non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere laitaliana, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di ‘commercializzazione’ dei passaporti“.