Laspunta.it - Cisterna, i bambini votano il libro del cuore

C’è stato silenzio, tra i banchi piccoli e colorati delle scuole dell’infanzia Guido D’Arezzo e I Maggio, dell’I.C. Plinio il Vecchio.Un silenzio carico di attesa, quello che precede una scelta importante. Poi, uno alla volta, ihanno espresso il loro voto, infilando la scheda nell’urna trasparente come fosse una porta magica: votare il propriopreferito, tra i nove in gara nella sezione Crescere con i libri del Premio Nazionale Nati per Leggere.Un gesto piccolo, ma potentissimo. Dopo tre mesi di letture condivise, di pagine sfogliate con le maestre, di storie amate e rilette, ihanno potuto esprimere la loro preferenza. Non un gioco, ma un atto di partecipazione reale, vissuto con intensità e rispetto.Domani sarà il turno della scuola dell’infanzia Rosa Rosaria Tomei, dell’I.