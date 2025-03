Lanazione.it - Cinema, a Firenze un premio alle giovani rivelazioni: c’è anche la Parthenope di Sorrentino, Celeste Dalla Porta

, 28 marzo 2025 – Palazzo Strozzi ospiterà la premiazione della seconda edizione dei “DavidItaliane - Italian Rising Stars”: un riconoscimento dedicato agli attori emergenti delitaliano, natocollaborazione tra l’Accademia delItaliano - Premi David di Donatello e la 50 Giorni di. I vincitori, premiati per la qualità del loro lavoro, sono:), Carlotta Gamba (Vermiglio, Dostoevskij), Tecla Insolia (L'arte della gioia, Familia), Federico Cesari (Tutto chiede salvezza), Matteo Oscar Giuggioli (Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, Suspicious minds) e Emanuele Palumbo (Nostalgia, Mixed by Erry). I sei vincitori erano stati annunciati il 13 dicembre 2024, nello storico cortile del Museo Nazionale del Bargello di, e domani 29 marzo 2025 si terrà,ore 13 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, la cerimonia di consegna della speciale statuetta David di Donatello realizzata appositamente per le “Italiane – Italian Rising Stars” da Bulgari, storico partner dele autore delle prime statuette assegnate dal 1956.