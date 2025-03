Panorama.it - Cina – Usa, le «Guerre Stellari» diventano reali

Un satellite cinese si è messo sulla traiettoria di uno americano eseguendo una manovra potenzialmente aggressiva – in gergo dogfight, termine che proviene dal combattimento (duello) aereo – portandosi in orbita terrestre bassa adeguando velocità e assetto. Lo ha rivelato un alto ufficiale della U.S. Space Force sottolineando che si tratta dell’ultima dimostrazione di avanzamento tattico e tecnologico delle capacità spaziali del principale avversario degli Stati Uniti. A dichiararlo è stato il vice capo delle operazioni spaziali, generale Michael Guetlein, durante la Conferenza sui programmi di Difesa a Washington nella giornata di martedì 25 marzo. “Questo è ciò che chiamiamo duello nello spazio”, ha detto “i cinesi stanno praticando tattiche, tecniche e procedure per eseguire operazioni spaziali in orbita da un satellite all’altro, Con le nostre risorse abbiamo quindi osservato cinque diversi oggetti nello spazio manovrare dentro e fuori e intorno l’uno all’altro, muovendosi in sincronia e sotto controllo”.