Cina: libro bianco, Xizang tutela meglio diritti economici, sociali

La regione autonoma sud-occidentale cinese delloha migliorato la protezione deidella popolazione locale, secondo unpubblicato oggi dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della. Idelle persone nelloa un adeguato tenore di vita, all’istruzione, al lavoro, alla salute e alla sicurezza sociale sono stati garantiti in modo migliore, secondo il documento intitolato “Iumani nellonella nuova era”. Dal 18mo Congresso nazionale del Partito comunista cinese nel 2012, la regione ha attuato una serie di misure per alleviare e sradicare la poverta’. Queste comprendono il potenziamento di nuove industrie, il trasferimento da aree inabitabili della popolazione colpita dalla poverta’, il risarcimento delle persone in poverta’ per le perdite subite a causa della conservazione dell’ambiente, il miglioramento dell’istruzione e l’assicurazione dell’assistenza sociale per soddisfare le esigenze di base della popolazione, secondo il