Romadailynews.it - Cina: libro bianco Xizang, copertura 5G raggiunge tutte le cittadine

La rete wireless di quinta generazione e’ accessibile in ogni cittadina e comune della regione autonoma sud-occidentale cinese dello, si legge in unpubblicato oggi. Il servizio ha raggiunto anche il 70% dei villaggi amministrativi della regione entro il 2024, si legge nel documento, secondo cui nella regione sono presenti 17.881 stazioni 5G. Secondo il, un totale di 2,14 milioni di utenti di telefonia mobile, pari al 60,5% del totale dello, erano connessi al 5G. Entro il 2024, tutti i villaggi amministrativi della regione avevano accesso alla fibra ottica e alle connessioni 4G. Un totale di 2,87 milioni di famiglie ha avuto accesso alle reti in fibra ottica gigabit, mentre i servizi internet a banda larga fissa sono stati raggiunti da oltre 1,59 milioni di famiglie, si legge nel