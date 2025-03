Romadailynews.it - Cina: Hainan, BFA mantiene impegno per sviluppo verde

Un “laboratorio” fotografato durante la Conferenza annuale 2025 del Boao Forum for Asia (BFA) a Boao, nella provincia meridionale cinese di, il 26 marzo 2025. Sin dalla sua inaugurazione formale nel 2001, il BFA e’ servito come piattaforma chiave per il progresso delloin tutta l’Asia, agevolando lo scambio di riflessioni per promuovere la crescita sostenibile nella regione e non solo.La conferenza di quest’anno prosegue l’attuazione di misure per la riduzione delle emissioni di carbonio, come l’uso di energie rinnovabili, la costruzione di sedi ecosostenibili, i trasporti e i servizi di alloggio ecologici. Due artigiane sistemano le opere d’arte in ceramica esposte su un tavolo di cartone realizzato con carta riciclata durante la Conferenza annuale 2025 del Boao Forum for Asia (BFA) a Boao, nella provincia meridionale cinese di, il 26 marzo 2025.