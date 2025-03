Romadailynews.it - Cina: Guangxi, presbite dalla testa bianca in riserva naturale Jiangzhou

Leggi su Romadailynews.it

Unmangia un fiore dell’albero del cotone in unanazionale nel distretto di, citta’ di Chongzuo, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, il 22 marzo 2025. Questi boccioli sono in piena fioritura nella. Unmangia un fiore dell’albero del cotone in unanazionale nel distretto di, citta’ di Chongzuo, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, il 22 marzo 2025. Questi boccioli sono in piena fioritura nella. Agenzia Xinhua