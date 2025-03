Romadailynews.it - Cina: apprendista norvegese abbraccia artigianato locale del morin khuur

L’Edward Messelt si trova a Jilin, in, per immergersi nell’arte della fabbricazione del. Dalla selezione accurata del legno all’intaglio dell’iconica testa di cavallo, ha imparato a padroneggiare piu’ di 30 passaggi tradizionali. “Ogni pezzo di legno e’ unico”, afferma Messelt. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6041496/6041496/2025-03-28/-del-Agenzia Xinhua