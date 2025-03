Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Filippo Ganna in testa alla classifica del Giglio D'Oro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Calenzano,28 marzo 2025 - Dopo la sua splendida ed esaltante prestazione nella Milano-Sanremo coronata dal secondo posto,è balzato al comando delladel 52°D’Oro, il premio nazionale per il miglior professionista italiano della stagione, patrocinato dRegione Toscana, dCittà Metropolitana di Firenze e dal Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI. Il premio organizzato da Saverio e Lorenzo Carmagnini riserva inoltre numerosi altri riconoscimenti ad iniziare da chi vince il Giro d’Italia, chi ottiene il titolo italiano assoluto nella prova in linea, ed ancora la rivelazione della stagione (Premio Gastone Nencini), e gli speciali riconoscimenti per l’attività femminile, e quelli nel ricordo di Gino Bartali, Alfredo Martini, Franco Ballerini, Tommaso Cavorso e del collega Franco Calamai.