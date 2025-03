Ciclismo ecco il 2025 dei big | gli impegni di Pogacar Vingegaard e Van der Poel

Leggi su Sportface.it

In archivio la Milano-Sanremo, la stagione delle Classiche e più in generale del grandeinternazionale entra sempre più nel vivo. Uno sport che sta vivendo una nuova giovinezza in questi ultimi anni, merito di una generazione di fenomeni che hanno riacceso la passione di milioni di appassionati in tutto il mondo. A infiammare ulteriormente l’entusiasmo è stato in questi giorni l’annuncio della partecipazione di Tadejalla Parigi-Roubaix. All’orizzonte c’è quindi un’altra serie di duelli rusticani con Mathieu Van der, vincitore della Sanremo e pronto a giocarsi il tutto per tutto anche nelle Classiche del Nord. Il tutto senza dimenticare Filippo Ganna, reduce dal secondo posto della Classicissima e dal terzo posto della E3 Saxo Classic. L’azzurro è nella condizione della vita e vuole sfruttarla al massimo anche sulle “pietre”.