Sport.quotidiano.net - Ciclismo: domenica il Memorial Faliero e Clara Vangi-Piero Bacchereti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Calenzano, 28 marzo 2025 - Sono 157 gli juniores iscritti al, la gara in programma domania Calenzano su di un tracciato modificato rispetto a quello originale, per l’impossibilità di transitare sulla salita di via Baroncoli (La Collina) dopo il maltempo dei giorni scorsi. Gli organizzatori delCycling Team hanno previsto dunque 5 giri interamente pianeggianti di 10 km ciascuno con il passaggio dalla galleria nella prima parte, mentre la seconda parte dopo un primo giro di 16 km con la salita di via degli Ulivi, ne prevede altri 4 di 11 chilometri sempre con la stessa asperità. In tutto saranno da percorrere 110 chilometri e 400 metri, con partenza alle ore 10 ed arrivo attorno alle 12,30. Il ritrovo della gara calenzanese è fissato presso l’azienda Tirrenia Truck di via Vittorio Emanuele di fronte alla quale è posto anche il traguardo dell’attesa competizione.