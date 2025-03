Ciclismo assolo di Van Der Poel all’E3 Saxo Classic davanti a Pedersen e Ganna Ayuso di nuovo leader al Catalunya

Leggi su Sportface.it

Da Sanremo ad Harelbeke, l’epilogo è lo stesso: Mathieu Van Dersi regala un altro successo, aggiudicandosi l’E32025 e iniziando nel migliore dei modi l’avvicinamento alle Fiandre e alla Parigi-Roubaix. Un’azione partita in compagnia – tra gli altri – di Madse Filippoquando mancavano 81 chilometri al traguardo. Poi l’olandese sull’Oude Kwaremont – a 40 km dalla conclusione – piazza l’decisivo e da quel momento è corsa solitaria verso la vittoria. Alle sue spalle resistono, che seppur staccati riescono a concludere rispettivamente in seconda e terza posizione. Altra grande prestazione dell’italiano dell’Ineos Grenadiers, bravo a seguire il primo attacco di VDP che ha fatto fuori anche Wout van Aert dalla corsa al podio odierno.Dutch Mathieu van derof Alpecin-Deceuninck, Danish Casperof Soudal Quick-Step and Danish Madsof Lidl-Trek pictured in action during the ‘E3Bank’ one day cycling race, 208,8 km from and to Harelbeke, on Friday 28 March 2025.