Inter-news.it - Ciarravano: «Bayern Monaco cliente scomodo ma l’Inter può battere tutti!»

Leggi su Inter-news.it

Grande attesa per-Inter: sulla doppia sfida dei quarti di finale di Champions League si pronuncia Paolo. Tante aspettative e buone sensazioni sui nerazzurri da parte del giornalista.DOLCI RICORDI – Paolo, intervenuto nello studio di Sky Sport, esprime il suo parere sulla doppia sfida dei quarti di Champions League che vedrà protagonistae Inter: «È una sfida che riporta alla mente dei tifosi delun dolcissimo ricordo legato a un annata storica dei nerazzurri. Arriviamo ai quarti di finale di Champions League con un’unica italiana, ma quell’unica squadra secondo me ha tutto per arrivare fino in fondo.ha oggettivamente un avversario molto, perché ilè una squadra che per storia e attualità ha la possibilità di arrivare fino in fondo».