Ci sto provando con Javier Fuori dal Grande Fratello l’ex concorrente spiazza tutti

Attenta Helena, ti soffiano! La posizione della fotomodella brasiliana all’interno della casa delsembra ribaltarsi. Dopo la doppia eliminazione diMartinez e Shaila Gatta, molti credevano che Helena si sarebbe avvicinata a Lorenzo Spolverato. Ancora oggi, infatti, c’è chi è convinto che la 32enne provi ancora qualcosa per il suo primo “ragazzo” all’interno della casa. Tuttavia, lei ha messo a tacere tutte le voci, limitandosi a parlare con Lorenzo solo quando strettamente necessario.In questi giorni, Helena ha lanciato diversi messaggi all’esterno, parlando da sola ad alta voce. “Javi, stai tranquillo”, la si sente ripetere come un disco rotto mentre vaga per la casa. Non solo: a volte pronuncia il nome dicome se, da un momento all’altro, quello potesse sbucare da dietro il divano o dal confessionale.