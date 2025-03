Amica.it - Chris Hemsworth pentito del selfie con Billie Eilish: «Non saremo mai amici»

Leggi su Amica.it

si èdi essersi scattato uncon. A rivelarlo è stato lo stesso attore, ironizzando sul fatto che «non potrà mai essere amico» della cantante perché «sono passato da collega a fan».L’attore australiano, noto per avere dato il volto a Thor nell’universo Marvel, è stato ospite di Stephen Colbert al suo The Late Show, e ha raccontato l’aneddoto: stava partecipando agli Oscar del 2024 insieme alla moglie Elsa Pataky quando si è imbattuto ine le ha chiesto una foto per i suoi figli.e ilconagli Oscar«Ho fatto una foto conagli Oscar e ricordo di aver pensato “non farlo, non farlo“». Impossibile però resistere alla tentazione di scattarsi uncon la vincitrice di 9 Grammy, e così alla fineha ceduto.