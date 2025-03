Anteprima24.it - Chiusura Laboratorio Ministero Politiche agricole, FP CGIL e Comune per la riapertura delle attività

Tempo di lettura: 2 minutiIlICQRF di Salerno, pilastro fondamentale per la qualità e sicurezza agroalimentare, organo di controllo ufficiale del, alimentari e forestali, ha recentemente subito unadella sede sita in via Fra Giacomo Acquaviva, nel Rione Petrosino a Salerno, dovuta ad alcune criticità funzionali della struttura. Questo evento ha destato forte preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori deldell’Agricoltura, e allo stesso tempo anche dei dipendenti della Corte di Giustizia Tributaria presenti all’interno dello stesso stabile, invece ancora in. La FPSalerno ha prontamente sollecitato l’Amministrazione Comunale, chiedendo un intervento mirato per individuare soluzioni rapide ed efficaci per riprendere ledele garantire la sicurezza ai dipendenti.