Chietitoday.it - Chieti e il mondo del calcio piangono la morte di Tonino Salvatore, neroverde dal 1953 al 1958

Leggi su Chietitoday.it

Dopo Sandro Tiberi,ed ildelsalutano un altro grande. È morto infatti, all'età di 92 anni,nato ail 7 agosto 1932 e persona conosciutissima in città non solo per i suoi trascorsi con la casaccadalal. Venne prelevato.