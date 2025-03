Formiche.net - Chiesa in uscita ma come? L’incontro in Laterano

Sabato da non perdere a San Giovanni in. Si parla di “La responsabilità della Speranza e il lavoro dello spirito”. A partire da una ricerca del Censis ne discuteranno il cardinale vicario di Roma, Baldassare Reina, don Fabio Rosini, Massimo Cacciari, Giuseppe De Rita, padre Antonio Spadaro e il professor Andrea Riccardi negli inusuali panni di moderatore del.Ha opportunamente chiarito il ricercatore del Censis, Giulio De Rita: “Lo ‘spirito’ a cui facciamo riferimento è quello dell’uomo. È anche una riflessione su dove sta andando la ‘in’, per usare un’espressione cara a Papa Francesco, e su quale tipo di pastorale possa portare avanti laindice il Santo Padre, se abbiamo una pecorella rimasta nell’ovile e 99 che si sono smarrite, è quelle che bisogna andare a cercare.