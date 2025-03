Ilgiorno.it - Chiasso, scoperti a rientrare dall'Italia di notte con la carne di contrabbando

, 28 marzo 2025 – Ladiera nascosta nel baule dell’auto, chiusa in sacchi di plastica bianchi all’interno di secchi da imbiancatura: 80 chili diche non era stata dichiarata all’entrata in Svizzera. Il carico è stato scoperto nei giorni scorsi in pienadagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini svizzeri, durante un controllo nelle retrovie a Caslano, dove le tre persone a bordo del veicolo, con targhe svizzere - un vietnamita di 66 anni, una svizzera di 52 e un cinese di 63 anni – probabilmente pensavano ormai di essersi lasciati alle spalle il pericolo di essere. In particolare, c’erano quasi 21 chili difresca e 65 chili di budello, acquistati ine diretti verso il Gottardo, dove sarebbero stati probabilmente venduti.