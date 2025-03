Biccy.it - Chiara Cainelli se la prende con il GF: sfogo contro il reality

Mancano tre giorni alla finale del Grande Fratello, ma il clima di tensione nella casa non accenna a placarsi. Ieri sera, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma si sono appartati in camera per praticare la loro attività preferita: sparlare di Helena Prestes. Nemmeno troppo velatamente Miss 0,9% e Miss Italia hanno accusato il Grande Fratello di aver tutelato Helena, scegliendo di non mostrare filmati che ne avrebbero compromesso l’immagine agli occhi dei telespettatori.Ciò che fa davvero ridere è che a muovere certe accuse sia la, grande amica di Lorenzo Spolverato, che è probabilmente il concorrenti di questa edizione alla quale è stato perdonato di più. Ma evidentemente l’indulgenza del GF infastidisce ed è da condannare solo quando è riservata ai “nemici”.si lamenta del GF: “Il prossimo anno spero che si lancino i coltelli”.