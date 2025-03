Chia-Jung Lee | il soprano taiwanese che ha scelto l’Italia e sogna il palcoscenico del San Carlo

Leggi su Ildenaro.it

“Cantare al Teatro Sandi Napoli e’ il mio sogno da sempre”. Cosi’Lee,oggi direttore della Corale San Gaetano di Verona, sintetizza all’AGI il suo legame profondo con, il Paese che l’ha accolta e in cui hadi costruire il proprio percorso artistico. Arrivata a 19 anni da Shuilli, piccolo paese di 15mila abitanti nel cuore di Taiwan,e’ partita inseguendo il Belcanto. A guidarla, il desiderio di studiare con Chu Tai-Li, la maestra coreana che aveva debuttato proprio al San. “Volli venire in Italia perche’ e’ il Paese della Lirica – racconta – e con lei avrei potuto imparare davvero. Non conoscevono, ma non volevo perdere quell’occasione”. Dopo un primo tentativo fallito a Verona, si iscrive a Rovigo e affronta ogni giorno viaggi su un treno regionale con sole tre carrozze: “Partivo col buio e tornavo col buio.