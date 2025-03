Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Gianmarco Tognazzi, Ugo Tognazzi e Franca Bettoja

è figlio di Ugoe di, fratello di Maria Sole e fratellastro di Ricky e Thomas. Dal 2006 è sposato con Valeria Pintore dalla quale ha avuto due figli: Andrea Viola (2006) e Tommaso Ugo (2012). Parlando di papà Ugo, il figlione aveva elogiato le qualità caratteriali in un’intervista rilasciata pochi mesi fa al Corriere della Sera: “Pur essendo più figlio dei suoi figli, ogni tanto provava a fare il padre, ma non era severo. ovviamente ci ammoniva dicendo quello che “non si deve fare”. Se però si metteva davanti allo specchio, poteva dire a sé stesso: io ho fatto peggio. Come uomo, per definirlo ho usato il termine Ugoismo, una parola che potrebbe apparire egoistica, invece riguardo a lui significa altruismo“. Parlando dell’altruismo e della generosità del papà, aveva dichiarato: “Godeva nel vedere gli altri beneficiare di ciò che era in grado di offrire.