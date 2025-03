Cultweb.it - Chi inventò la prima lavatrice? Fu un teologo tedesco

L’invenzione dellaè il risultato di un’evoluzione tecnologica che si è sviluppata nel corso di secoli, con numerosi contributi da parte di diversi inventori.dell’avvento delle macchine per il lavaggio, il bucato veniva svolto manualmente con tecniche rudimentali, come la battitura dei panni su pietre o l’uso di tavole di legno scanalate. La necessità di ridurre il tempo e la fatica di questo compito ha spinto alla ricerca di soluzioni sempre più avanzate.Il primo brevetto per una macchina per il lavaggio dei tessuti fu depositato nel 1691 in Inghilterra, ma si trattava di un sistema molto semplice. Il vero progresso avvenne nel 1767 grazie alJacob Christian Schäffer, che progettò un primo prototipo dimanuale, dotato di una manovella per muovere l’acqua e migliorare l’azione pulente.