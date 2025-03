Iltempo.it - Chi ha silurato davvero Prodi. La pista della talpa porta al Nazareno

Un po' come nelle inchieste di Hercule Poirot, il cerchio si sta chiudendo intorno ai principali indiziati. L'oggetto dell'indagine è il video andato in onda sul talk di Giovanni Floris a Dimartedì. Quello ripreso dall'angolatura perfetta per smentire la debole difesa di Romano. E che alla fine lo costringe a scusarsi con la giornalista di Quarta Repubblica Lavinia Orefici. Vittima di un suo attacco collerico durante un'intervista all'Auditorium, con tanto di capelli tirati. “Un gesto affettuoso da nonno”, la prima versione del Professore. Quel video arriva al la7, tre giorni dopo i fatti: e questo è il primo indizio. Perché una pausa così lunga e perché proprio a Giovanni Floris, anchorman da sempre molto amicosinistra? Chi lo ha girato o comunque chi prende la decisione di offrirlo a Dimartedi? Serve un passo indietro: torniamo all'Auditorium, è sabato mattina, giornata centrale di una rassegna culturale molto affollata.