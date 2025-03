Cultweb.it - Chi era Astrid Lindgren e come riuscì a inventare Pippi Calzelunghe?

, nataAnna Emilia Ericsson nel 1907 in Svezia, è stata una delle autrici di libri per bambini più amate e influenti del XX secolo. La sua opera, tradotta in decine di lingue, ha incantato generazioni di lettori con personaggi indimenticabili e storie che celebrano l’immaginazione, l’indipendenza e la gioia di vivere. In una parola,.Nata il 14 novembre del 1907 a Vimmerby, nella regione dello Småland (sì, il settore giochi di Ikea),Anna Emilia Ericsson cresce in una famiglia serena a contatto con la natura. Studentessa eccellente, a sedici anni entra nel piccolo giornale del paese. Conosce un uomo di cui si invaghisce e di cui resta incinta. Si trasferisce a Stoccolma, dove frequenta una scuola per segretarie e dà alla luce un maschietto, Lasse, che dà in affidamento.