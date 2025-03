Screenworld.it - Chi è Vittoria Ceretti, la modella legata sentimentalmente a Leonardo Di Caprio (ma non è la sua fidanzata)

è una delle modelle italiane più richieste nel panorama della moda internazionale. Nata il 7 giugno 1998 a Brescia, ha iniziato la sua carriera a soli 14 anni grazie al concorso Elite Model Look, trampolino di lancio per molte top model di fama mondiale. Da allora, ha collaborato con alcuni dei brand più prestigiosi, tra cui Dolce & Gabbana, Chanel, Valentino e Givenchy, imponendosi con la sua eleganza raffinata e la sua presenza scenica autentica. Nel 2017 è stata Model of the Year per l’annuale Readers’Choice Awards di models.com, assieme a Irina Shayk, Julia Nobis e Carolyn Murphy.Oltre al successo sulle passerelle, la vita privata diha spesso attirato l’attenzione mediatica, specialmente per il suo legame conDi. Lae l’attore premio Oscar fanno coppia fissa dal 2023, ma lei stessa ha sottolineato in un’intervista a Vogue Francia quanto le dia fastidio essere identificata esclusivamente come “ladi”.