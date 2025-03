Juventusnews24.com - Chi è Ngana, il classe 2006 della Juve Primavera che ha esordito con la Next Gen: un mediano instancabile

di Fabio ZaccariaChi è, focus sul centrocampistaall’esordio nei professionisti: quantità e qualità per Magnanelli e Brambilla. Carriera, caratteristiche e identikit del giocatoreUn giorno speciale per Valdes, che sicuramente sarà per lui memorabile: infatti, al minuto 85sfida internaGen contro il Foggia, il centrocampistaha fatto il suo esordio nei professionisti. Pochi minuti a sua disposizione da parte di Brambilla, a dimostrazione dell’eccellente annata disputata dal centrocampista italiano.Valdesviene scoperto dagli osservatori bianconeri all’età di 12 anni, quando il ragazzo militava tra le fila dell’Atletico Torino, storico clubcintura torinese che ad oggi nemmeno esiste più. Strapotere fisico, dinamismo ed energia inesauribile, tutte caratteristiche che hanno pienamente convinto chi di dovere a portarlo nel settore giovanilentus.