Oasport.it - Chi è l’avversario di Michael Magnesi stasera? Il ranking e le prospettive iridate per chi vince

tornerà sul ring questa sera (attorno alle ore 22.00, con diretta tv su RaiSportHD) per affrontare il francese Khalil El Hadri nel match che metterà in palio il titolo WBC Silver dei pesi superpiuma. L’appuntamento è al Magicland di Valmontone (Roma), il pugile italiano spera di strappare la cintura all’insidioso transalpino. Sarà un match fondamentale per la carriera del ribattezzato Lone Wolf, che non può permettersi di sbagliare se vuole davvero ambire a traguardi più prestigiosi.Dopo aver perso il Mondiale IBO (non una delle quattro sigle più prestigiose) contro Anthony Cacace e dopo essere andato al tappeto contro il giapponese Masanori Rikiishi il 22 marzo 2024 nel mach che metteva in palio proprio il WBC Silver, il 30enne sa benissimo che deve battere il transalpino se vorrà meritarsi in futuro una chance per il titolo iridato (Rikiishi affronterà a breve Eduardo Nunez per la corona IBF, a dimostrazione dell’importanza della sfida di dodici mesi fa).