Iltempo.it - Che Dio ci aiuti batte tutti. 4 di sera convince ancora: tutti i dati

Leggi su Iltempo.it

Il giovedìtelevisivo vede, in primata, la serie Che Dio cicon Francesca Chillemi conquistare una media di 3.692.000 spettatori pari al 21.2% di share, programma più visto in prime time. Su Canale5 Avanti un altro! By Night!, speciale in prime time del game-show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, a favore del Ce.R.S. (Onlus che si occupa di bambini affetti da grave disabilità) e con ospite d'eccezione Maria De Filippi, ha divertito invece il 16.7% della platea con una media di 2.546.000 teste. Su Rai2, il telefilm Blue Bloods con Tom Selleck ha divertito una media di 542.000 telespettatori pari al 3.2% di share. Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice segna una media di 1.221.000 fedelissimi pari al 7.6% di share. Su Italia1, il film Io sono nessuno con Bob Odenkirk e Connie Nielsen ha richiamato una media di 1.