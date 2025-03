Uominiedonnenews.it - Che Dio Ci Aiuti 8, Quinta Puntata: Azzurra Conforta Lorenzo!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Che Dio ci8,scopre un dettaglio sgradevole su Serena e si lascia prendere dallo sconforto. È Suorad aiutarlo e sostenerlo in questo momento difficile!Che Dio ci8 arriva al suo quinto appuntamento e, al centro dell’attenzione, ci sarà ancora una volta il rapporto tra Suor. Quest’ultimo sarà particolarmente tormentato a causa di una scoperta esarà presente perrlo. Questo evento, piuttosto inaspettato, finirà per stringere il loro rapporto partito con il piede sbagliato. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Che Dio ci8: dove eravamo rimasti?aiuta una ragazza che rischia di perdere l’affidamento del fratellino, mentre si rende conto della vicinanza tra Cristina e Pietro.