Che Dio ci aiuti 8 l’incubo peggiore si avvera Ma tutte si innamorano di lui

Che Dio ci8 ha registrato un nuovo successo con la puntata andata in onda in prima serata, giovedì 27 marzo, su Rai 1, durante la quale si èto il peggior incubo di Melody con il ritorno di Sandrino. Mentre Cristina è innamorata persa di Pietro, comele fan della serie. Ma procediamo con ordine.Che Dio ci8 trionfa negli ascoltiDopo la pausa del 20 marzo a causa della Nazionale di calcio, è tornato in tv Che Dio ci8 con le nuove avventure di Suor Azzurra (Francesca Chillemi) e delle sue ragazze. E il successo di pubblico è subito assicurato. La fiction si conferma leader della prima serata per quanto riguarda gli ascolti tv, superando il 21% di share.L’ottava stagione di Che Dio cista collezionando un successo dopo l’altro, anche se nelle prime puntate è stata contesta in parte dal pubblico che sentiva la mancanza di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi), le precedenti protagoniste della fiction che però hanno regalato dei camei significativi anche in questa stagione.