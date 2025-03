Cultweb.it - Che cos’è un’eclissi solare? Lo spieghiamo in maniera semplice

è un fenomeno astronomico che si verifica quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, oscurandolo parzialmente o completamente per un breve periodo. Questo accade solo durante la fase di Luna Nuova, quando l’allineamento tra i tre corpi celesti è perfetto o quasi.L’eclissiè il risultato di un allineamento perfetto tra il Sole, la Luna e la Terra. Nonostante il Sole sia circa 400 volte più grande della Luna, appare di dimensioni simili nel cielo perché si trova 400 volte più lontano. Questo equilibrio consente alla Luna di coprire temporaneamente il disco, creando il fenomeno dell’eclissi.Le eclissi solari non sono tutte uguali e si distinguono in base alla porzione del Sole che viene oscurata:Eclissitotale: si verifica quando la Luna copre completamente il Sole, facendo calare l’oscurità per alcuni minuti.