Lettera43.it - ChatGPT e le immagini in stile Studio Ghibli: come farle e le più virali

I social network sono inondati da disegni in unoche richiama lo, la nota casa di produzione giapponese del regista Hayao Miyazaki. A realizzarle però non sono stati gli artisti dei film La città incantata, Il castello errante di Howl o Il ragazzo e l’airone, bensì una nuova versione per la generazione didi, l’intelligenza artificiale di OpenAI. Persino il Ceo della startup Sam Altman ha cambiato la sua immagine profilo per adattarla agli anime nipponici. Non sono mancati poi Elon Musk, che ha pubblicato una versione di se stesso ispirata a Il re leone ma dove al posto di Simba c’è il cane Doge, e i meme. Ancora nessuna comunicazione da parte dello, anche se è emersa un’intervista del 2016 in cui Miyazaki criticò aspramente la tecnologia: «È un insulto alla vita stessa, non la incorporerei mai nel mio lavoro».