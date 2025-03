Ilrestodelcarlino.it - Challenge cup, le sei squadre in gara

Dopo i due successi esterni nelle gare 4 dei play off scudetto, non solo si è delineato il tabellone delle semifinali play off, ma sono ufficiali anche i nomi delle sei contendenti (tra cui la Valsa Group) che giocheranno il gironcino e poi semifinale e finale che assegnano il quinto posto e quindi la qualificazione allacup. Non senza faticare l’Itas Trentino ha battuto 3-1 Cisterna (17-25 25-20 25-14 27-25 i parziali in favore della formazione di Fabio Soli), mentre più netta è stata l’affermazione della Lube Civitanova in casa dell’Allianz Milano, sempre col punteggio di 3-1 (25-17 17-25 25-20 25-22 i parziali che hanno decretato il successo per i ragazzi allenati da Giampaolo Medei). Assieme alla Valsa Group Modena e alla Rana Verona, già eliminate ai quarti dopo3, e alla nona e decima classificata della regular season, ovvero Sonepar Padova e Yuasa Battery Grottazzolina, si aggiungono allora Cisterna Volley e Cucine Lube Civitanova in un girone all’italiana a seicon gare di sola andata.