Cesena-Juve Stabia | le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre sono in piena lotta per i playoff e vogliono superarsi per proseguire la cadetteria anche al termine della stagione regolare.si giocherà domenica 30 marzo 2025 alle ore 15 presso l’Orogel Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI romagnoli sono reduci dal prezioso pareggio contro lo Spezia che ha permesso loro di salire a quota 42 punti in classifica, piazzandosi al settimo posto. La squadra di Mignani vuole giocarsi fino all’ultimo le sue chance playoff, che sarebbe straordinario se raggiunto.I campani arrivano dalla vittoria contro il Modena, risultato che ha rilanciato le loro ambizioni. La squadra di Pagliuca è incappata in una serie composta da due sconfitte e un pareggio che avevano rallentato la loro corsa verso i playoff.