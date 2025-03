Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Calò mette la musica giusta: "Voglio entrare con Romagna Capitale"

"I gruppi ‘veri’ li vedi nei momenti difficili: il modo in cui esci da quei momenti, decide la tua stagione. Noi ne siamo usciti bene. E dunque eccoci qua, pronti a salire ancora di colpi in vista del gran finale". Giacomosi gode il momento, contando i minuti che separano lui e il Cavalluccio dalla gara contro la Juve Stabia che potrebbe chiudere con ampio anticipo il capitolo salvezza. "E’ di quello che bisogna parlare – conferma– perché mantenere la categoria è l’obiettivo cardine che abbiamo messo nel mirino fin dal primo giorno di ritiro. Se sei una neopromossa, questo vale a maggior ragione. Ci mancano ancora dei punti e fino a quando non li avremo, se qualcuno mi parla d’altro io non ascolto.". Sta diventando una questione scaramantica. "No. Parlo per esperienza diretta, purtroppo.