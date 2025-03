Bergamonews.it - Cervi in Val Seriana e nella Bassa, tre incidenti in meno di 24 ore

Tre casi in due giorni. Anzi, indi 24 ore. Gli ultiminotte tra giovedì 27 e venerdì 28 marzo, quando duesono stati investiti in due momenti ravvicinati sulla Statale 671, all’altezza di Albino.È successo intorno alle 2,30. Le carcasse degli animali sono state recuperare dalla polizia provinciale, mentre le auto coinvolte sono state recuperate dal carro attrezzi. Una (quellafoto in copertina) con evidenti danni.Fortunatamente, i conducenti delle vetture non sono rimasti feriti. Sul posto, per i rilievi, anche i Carabinieri della Compagnia di Clusone.Intorno alle 15 di giovedì un episodio simile a Covo,Bergamasca. Un cervo – si ipotizza sceso in pianura seguendo il corso del Serio – è stato urtato da un automobilista che aveva schivato altri esemplari.