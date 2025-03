Lanazione.it - Certomondo: al via la ginnastica funzionale di gruppo per la riabilitazione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 marzo 2025 – Nuovi percorsi didiin Casentino per persone con patologie croniche e neurologiche. Il centro didia Ponte a Poppi amplia ulteriormente i propri servizi e, a partire dal mese di aprile, darà il via a programmi diinfinalizzati al recupero e al mantenimento della funzionalità del corpo nelle diverse situazioni della vita quotidiana. Gli ambienti della struttura, gestita dall’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi, sono stati riorganizzati proprio per prevedere uno spazio rivolto appositamente per questi percorsi che andranno ad affiancare e integrare i tradizionali trattamenti individuali, perseguendo il miglioramento fisico insieme alla promozione di momenti di aggregazione e socializzazione.