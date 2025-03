Ilgiorno.it - Cernusco, progetto approvato: "Ma così non ci piace proprio"

"ma in via Don Sturzo è tutto da rifare". L’opposizione distribuisce volantini e incontra il quartiere, su tutte le furie per il restyling che porterà una pista ciclabile, ma per farle posto "cancellerà 25 parcheggi e 15 piante saranno abbattute", spiega Giordano Marchetti, capogruppo di Vivere. La lista ha incontrato gli abitanti per discutere del. "Era cominciato tutto con un’assemblea pubblica un anno e mezzo fa – ricorda il consigliere – poi era finito tutto nel dimenticatoio. Salvo che a fine dicembre, una delibera alla chetichella ha riesumato la questione cambiando i connotati". Nella prima contestatissima versione gli stalli cancellati erano 44, "ma gli alberi erano salvi e il costo era 630mila euro, ora siamo a un milione 300mila euro. La gente è inferocita".