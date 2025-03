Anteprima24.it - Cerignola-Monopoli, nessuna giocata anomala: scommesse bloccate solo per un errore

Tempo di lettura: 2 minutiNulla di anomalo sulla garain programma domenica 30 marzo alle 15 in quello che è sicuramente uno snodo fondamentale della stagione di entrambe le squadre con i padroni di casa in lotta per la promozione diretta in serie B. Secondo quanto riportato da Agipronews, il blocco dellestabilito improvvisamente dai bookmaker italiani è scaturitoda una oscillazionedelle quote sulla partita. Dai trading office dei concessionari spiegano che non c’è stata un’eccessiva concentrazione di giocate ma piuttosto l’di valutazione di un paio di grandi operatori mondiali – quelli che di fatto “aprono” e guidano i mercati globali del betting – sulla partita. Una quota sbagliata che ha dato il via ad una sorta di “tsunami”, partito in Asia e che ha raggiunto anche agenzie e siti italiani: non un caso isolato ma che può capitare, in particolare con le quote sui campionati minori.