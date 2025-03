Ilfattoquotidiano.it - Cerignola–Monopoli, nessuna combine: dietro le quote anomale un errore partito dall’Asia. La spiegazione

Niente match fixing, accordi sottobanco o altri sospetti indicibili. Solo unda parte dei bookmaker che ha dato vita ad un’oscillazione incontrollata nelle quotazioni. Sembra rientrare il caso di Audace, il match di alta classifica del gruppo C di Serie C, che era finito al centro delle cronache per i pronostici stracciati sulla vittoria dei padroni di casa, al punto da portare tutte le principali agenzie di scommesse a rifiutare le puntate.Come raccontato dal Fatto, l’allarme era scattato nella giornata di giovedì, quando le quotazioni sul derby pugliese avevano toccato valori completamente anomali: l’1, dato in apertura tra 2.20 e 2.30, era crollato vertiginosamente fino a un minimo di 1.08, prima di essere sospeso. Ancora più clamorosi i numeri del pareggio, cheda circa 3 (lo standard per un match equilibrato come questo), era esploso arrivando addirittura a 10.