Cerchio della morte e jet schiantato indagati pilota e 7 manager Il pm | Aereo non completo per quella manovra Cos’è il looping

Lecco, 28 aprile 2025 – Unproibito, unche è costato la vita ad uno dei piloti. Quell’areo infatti non poteva volare in quel modo: gli apparati avionici non erano stati ancora completati e per questo il velivolo era sottoposto a limitazioni che sarebbero state tuttavia ignorate. Quando i piloti hanno effettuato il giro, il jet decollato 45 minuti prima dall’aeroporto di Venegono e che fino a quel momento aveva risposto perfettamente ai comandi, è così andato in stallo. I due piloti sono riusciti a indirizzato lontano dai centri abitati prima di eiettarsi solo all’ultimo momento. L’M-346 si è trasformato in una palla di fuoco sul versante del monte Legnone. Ilinglese di 49 anni Dave Ashley si èanche lui senza possibilità di scampo contro la montagna: il suo paracadute d’emergenza non si è gonfiato abbastanza da attutirne la caduta, mentre Gianpaolo Goattin, top gun italiano che ora ha 55 anni e che era ai comandi del jet è rimasto miracolosamente appeso con la vela ad uno sperone di roccia.