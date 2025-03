Lanazione.it - Cercasi vittoria di prestigio. L’occasione contro il Tau

Doppio derby toscano per Prato e Zenith in occasione della 29° giornata del girone D di Serie D. I biancazzurri, reduci dall’affermazione per 4-0 ottenuta a Riccione, ospitano allo stadio Lungobisenzio il Tau Calcio, mentre gli amaranto, che hanno alle spalle due ko consecutivi, sfidano in trasferta il Tuttocuoio. Partiamo dal match che attende Remedi e compagni, pronti ad accogliere in via Firenze la quarta forza del campionato, che nella prima parte di stagione ha occupato pure la vetta della graduatoria per diversi turni. Poi ecco il calo, che ha favorito il sorpasso in classifica da parte di Forlì, Ravenna e Pistoiese. La formazione allenata da Simone Venturi (che da calciatore ha indossato pure la casacca dei lanieri), certamente costruita con un budget inferiore rispetto a quello delle big del raggruppamento, ha saputo andare oltre le più rosee aspettative e al momento sarebbe qualificata ai playoff.