Centro Taekwondo Arezzo brilla a Jesolo: tre medaglie per un avvio stagione vincente

Ilha inaugurato lain grande stile durante la Lions Cup di, dove cinque talentuosi atleti della società hanno lasciato il segno sul tatami del campionato interregionale veneto. In un torneo che ha visto la partecipazione di oltre mille atleti provenienti da 94 squadre, la disciplina dei calci in volo ha regalato due giornate di intensità e spettacolo.Lorenzo Franchi si è distinto nella categoria Junior -59kg per cinture nere, conquistando la medaglia d’oro con vittorie nette per 2-0 in ogni incontro, superando alcuni dei migliori coetanei d’Italia. I fratelli Matteo e Viola Vincigliati hanno, invece, ottenuto il bronzo nelle categorie Cadetti -37kg e -41kg, rispettivamente, confermando la validità del percorso di formazione offerto dalla palestra del Liceo Scientifico “Redi”, sotto la guida degli allenatori Andrea Rescigno e Mirco Vannini.